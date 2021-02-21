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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

وفد من الفاتيكان يصل العراق تمهيدًا لزيارة البابا فرنسيس

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:31 ص
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
ا ش ا
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وصل وفد من الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى مطار الناصرية؛ تمهيدًا لزيارة قداسة البابا فرنسيس المرتقبة الشهر المقبل.

وقال مصدر عراقي، في تصريحات لقناة «السومرية نيوز» إن الوفد المكون من 15 شخصية، وصل صباح اليوم إلى مطار الناصرية؛ لزيارة مدينة الزقورة الأثرية والاطلاع على الاستعدادات؛ تمهيدًا لزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان0.

وأشار المصدر إلى أن الوفد حاليًا يتجول داخل مدينة أور الأثرية، ومن المرجح أن ينظمون زيارات لبعض المؤسسات الصحية في الناصرية.

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