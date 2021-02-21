محمود عابدين يترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين

تقدم الزميل محمود عابدين، مسئول صفحة الرأي بجريدة «الدستور»، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين.وقال «عابدين»: «شرُفتُ، اليوم الأحد، بتقديم شخصي كمرشح لمجلس إدارة نقابتنا، طالبًا وآملًا نيل ثقتكم ودعمكم في هذه الانتخابات، وبعيدًا عن أي شعارات، أصدُقكم القول بأن ما دفعني لهذه الخطوة هو حال المهنة والزملاء في هذا التوقيت العصيب من عمر نقابتنا».وأوضح: «هدفي من وراء الترشح واضح وصريح لكل من يعرفني، ومن سيسألني، وهو مساعدة الزملاء وتحسين صورتهم ومعيشتهم بكل السبل، ثم إعادة دور النقابة الفاعل في شتى قضايا المجتمع، كمؤسسة عريقة من مؤسسات الدولة، لها بصمتها الواضحة، وتاريخها المُشرف في مشاركة ومساندة ودعم السلطات الثلاث جميع هموم الوطن والأمة».وتابع: «ملفات نقابتنا المركونة كثيرة، وبحاجة إلى نشاط مستمر دون كلل أو ملل، وبحاجة مُلحة أيضًا إلى مرونة وسياسة لينة مع كافة الجهات الرسمية حتى نستطيع الحصول على أفضل وأعلى المكاسب، سواء أكانت مكاسب جديدة، أو تلك التي افتقدناها مؤخرًا».