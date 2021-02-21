جناح الإنتاج الحربي في معرض الدفاع الدولي إيدكس 2021 بأبو ظبى (صور)

تشارك وزارة الإنتاج الحربي فى الجناح المصرى بالمعرض لعرض منتجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات الدفاعية والتى تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي، والمقام بمدينة أبو ظبى خلال الفترة من 21 حتى 25 فبراير الجارى.وتعد هذه هي المشاركة الثالثة على التوالى للوزارة، حيث شاركت فى معرض الدفاع الدولي " IDEX 2017 " IDEX 2019"وتنشر الدستور، صورا من داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي بجوار الجهات التصنيعية الأخرى في جناح جمهورية مصر العربية قبل بدء فعاليات افتتاح معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021"، والذي يحضره ويشارك في فعالياته المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي.