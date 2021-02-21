رئيس الوزراء الليبي يتطلع لتطوير وتعزيز العلاقات مع إيطاليا

أعرب رئيس الوزراء الليبي، عبدالمجيد الدبيبة، عن تطلعه لتطوير العلاقات مع إيطاليا التي تتشارك مع ليبيا في كثير من التحديات أبرزها إدارة ملف الهجرة.وهنأ الدبيبة اليوم الأحد في تغريدة له على موقع "تويتر" أوردتها بوابة إفريقيا الإخبارية، رئيس الحكومة الإيطالية الجديد ماريو دراجي، بمناسبة توليه منصبه الجديد.. متمنيا له التوفيق في مهمته.