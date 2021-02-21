258 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا

سجلت السلطات الصحية في جورجيا 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 267 ألفا و925 حالة على مستوى البلاد.وأفادت السلطات، وفقا لصحيفة "نيو برس" الجورجية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، بأن حصيلة الوفيات بلغت 3 آلاف و481 حالة عقب تسجيل 10 حالات وفاة جديدة منذ أمس.وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 3 آلاف و257 حالة على مستوى البلاد، من بينهم 344 حالة خطيرة، بينما تجاوز عدد حالات التعافي الـ261 ألفا.