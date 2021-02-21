258 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا
الأحد 21/فبراير/2021 - 11:45 ص
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سجلت السلطات الصحية في جورجيا 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 267 ألفا و925 حالة على مستوى البلاد.
وأفادت السلطات، وفقا لصحيفة "نيو برس" الجورجية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، بأن حصيلة الوفيات بلغت 3 آلاف و481 حالة عقب تسجيل 10 حالات وفاة جديدة منذ أمس.
وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 3 آلاف و257 حالة على مستوى البلاد، من بينهم 344 حالة خطيرة، بينما تجاوز عدد حالات التعافي الـ261 ألفا.
وأفادت السلطات، وفقا لصحيفة "نيو برس" الجورجية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، بأن حصيلة الوفيات بلغت 3 آلاف و481 حالة عقب تسجيل 10 حالات وفاة جديدة منذ أمس.
وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 3 آلاف و257 حالة على مستوى البلاد، من بينهم 344 حالة خطيرة، بينما تجاوز عدد حالات التعافي الـ261 ألفا.