تدشين مبادرة «مزرعة الخير» لخدمة المقابر بالوادي الجديد

دشن مجموعة من الشباب المتطوع بمركز الداخلة التابع لمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، مبادرة "مزرعة الخير" بمنطقة خلف مقابر مدينة موط.تهدف المبادرة لغرس فسائل نخيل لكل متوفي من الأهل والأقارب لتكون صدقة جارية دائمة عنه وعن المتوفي، وفي نفس الوقت يتم بيع المحصول وصرفه على بناء المقابر وشراء الحجارة والطوب والمشاتل المطلوبه وغيرها من الاحتياجات، بحيث يتم تعيبن لجنة تطوعية مسؤولة عن ذلك.أكد بذلك الدكتور أحمد حنفي باحث في مركز بحوث الصحراء وأحد شباب المحافظة المتطوع لهذه المبادرة، أنه تمت الموافقة من الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة على تخصيص مكان لإنطلاق مبادرة " مزرعة الخير" حيث أننا نقتدي بحديث النبي الكريم "إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ، وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا"، مضيفا أنه يتمني تعميمها في قري ومدن المحافظة لتعم الفائدة على جميع الأهالي.