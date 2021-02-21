ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة بميناء البصل في الإسكندرية

قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بشقة سكنية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الحريق.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق حريق فى أحد الشقق السكنية خاصة ببيوت أهالي بشارع الغرناطى متفرع من الأسناوى دائرة قسم الشرطة دون حدوث إصابات.على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق وتم السيطرة عليه، وبالمعاينة والفحص تبين الشقة خالية من السكان وأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.