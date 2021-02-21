مستوطنون يقتحمون ساحات «الأقصى»

اقتحم 28 مستوطنا، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، حسبما أفادت وكالة وفا الفلسطينية.وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الأقصى، وتجولت فيه وأدت طقوسا تلمودية، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأضافت المصادر ذاتها، ان شرطة الاحتلال أجبرت مجموعة من النساء على مغادرة محيط صحن مسجد قبة الصخرة، لتسهيل اقتحام المتطرفين للمكان.