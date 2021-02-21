الاحتلال يعتقل أسيرًا فلسطينيًا محررًا من غرب جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أسيرًا محررًا من بلدة رمانة غرب جنين.وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لوكالة «وفا» الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمود محمد بشناق، وداهمت منزل شقيقه حسام وعبثت بمحتويات منزليهما.