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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إنشاء وحدات لبنك ناصر داخل الجامعات المصرية

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:19 ص
محمد عشماوي
محمد عشماوي
ولاء جمال
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قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر، إن البنك يشهد حاليا مرحلة مهمة من التطوير والتحديث على كافة المستويات مدعومًا بما تحقق من نجاحات كبيرة فى العام المالى المنتهي، موضحًا أنه تم مناقشة مشروع موازنة البنك للعام المالي 2021-2022، حيث قدر إجمالي مشروع الموازنة للعام المالي 2021-2022 مبلغ 27.75 مليار جنيه مقابل 26.29 مليار جنيه ربط العام المالي 2020-2021، بزيادة قدرها 1.46 مليار جنيه بنسبة تطور 6%، والتي تتضمن الخطة الاستثمارية للبنك.

وأضاف عشماوي، أنه جرى مناقشة خطة استكمال إنشاء المركز الرئيسي للبنك بمدينة السادس من أكتوبر هذا بجانب وضع خطة لانضمام فروع جديدة لشبكة فروع البنك، وذلك فى ضوء الاستراتيجية التوسعية لتعزيز تواجد البنك بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه فى كافة أنحاء الجمهورية، والوصول اليهم أينما كانوا وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مشددًا على أن اختيار أماكن الفروع الجديدة يتم بعناية فائقة طبقا لمعاييرعديدة تم وضعها بدقة أبرزها الموقع الجغرافي المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية.

وأكد، في تصريحات صحفية، أن الخطة التوسعية للبنك لا تقتصر على افتتاح الفروع الجديدة فحسب، بل تمتد لتشمل افتتاح وحدات داخل الجامعات المصرية بناء على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بالإضافة إلى القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع الحالية وإتاحة أحدث الخدمات التكنولوجية المصرفية للعملاء، لتلبية احتياجاتهم، كما يعتزم البنك القيام بعمليات التطوير الشامل للفروع،وتطوير نظم المعلومات بالبنك فى مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني وزيادة عدد ماكينات ATM قبل نهاية العام الجارى.

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