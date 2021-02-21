«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ 15 مليار جنيه اليوم

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 4.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، فيما وتبلغ قيمة الطرح الثاني 11.5 مليار جنيه لأجل 266 يوما.وعلى صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.