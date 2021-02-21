لجنة البرلمان الليبي تصل سرت لعقد جلسة منح الثقة للحكومة

وصلت اللجنة المشكلة بقرار رئيس ديوان مجلس النواب الليبي، صباح اليوم الأحد، إلى مدينة سرت قادمة من طبرق؛ وذلك للتحضير والاستعداد لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وذلك بحسب ما أفاد به موقع "أخبار ليبيا 24".وكانت بلدية سرت قد عقدت اجتماعا، أمس الأول الجمعة، لبحث الموضوعات المتعلقة باتخاذ إجراءات وترتيبات لاستقبال المدينة لجلسة النواب، وتم تشكيل 3 لجان تتكون من لجنة الخدمات ولجنة الإعلام ولجنة الاستقبال.وقال الناطق باسم البلدية، محمد الأمين، في تصريحات نقلتها الصحف المحلية، إنه بعد تنسيق ديوان مجلس النواب مع اللجنة العسكرية 5+5، تقرّر أن تُعقد جلسة مجلس النواب المقبلة في مجمع قاعات واغادوغو.