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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«عبد العاطي»: افتتاح حاجزين ببوغاز الجميل 1 أكسبنا 900 ألف متر

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:16 ص
الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي
بورسعيد:شيماء رشاد
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كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، عن إقامة مشروعات سياحية بمنطقة بوغاز الجميل 1 غرب بورسعيد.

وأوضح "عبدالعاطي"، خلال زيارته محافظة بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات الجارية، أنه عقب افتتاح حاجزين بمنطقة بوغاز الجميل 1 بهدف حماية الشواطئ من التآكل، أدى إلى اكتساب 900 ألف متر مربع، سيجرى استثمارها لخلق فرص عمل من خلال مشروعات سياحية صغيرة وخدمية لأهل بورسعيد، مثل: إنشاء كافيهات ومطاعم، للافتا إلى أن الحاجزين تكلفا 45 مليون جنيه.

ويتضمن برنامج زيارة وزير الري: تفقد أعمال إنشاء رؤوس حجرية أمام بوغاز الجميل 1، وعملية تأهيل ترعة التينة جنوب بورسعيد، ومحطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية لتحلية المياه، ومحطة شادر عزام.

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