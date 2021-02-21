«عبد العاطي»: افتتاح حاجزين ببوغاز الجميل 1 أكسبنا 900 ألف متر
الأحد 21/فبراير/2021 - 11:16 ص
بورسعيد:شيماء رشادطباعة
كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، عن إقامة مشروعات سياحية بمنطقة بوغاز الجميل 1 غرب بورسعيد.
وأوضح "عبدالعاطي"، خلال زيارته محافظة بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات الجارية، أنه عقب افتتاح حاجزين بمنطقة بوغاز الجميل 1 بهدف حماية الشواطئ من التآكل، أدى إلى اكتساب 900 ألف متر مربع، سيجرى استثمارها لخلق فرص عمل من خلال مشروعات سياحية صغيرة وخدمية لأهل بورسعيد، مثل: إنشاء كافيهات ومطاعم، للافتا إلى أن الحاجزين تكلفا 45 مليون جنيه.
ويتضمن برنامج زيارة وزير الري: تفقد أعمال إنشاء رؤوس حجرية أمام بوغاز الجميل 1، وعملية تأهيل ترعة التينة جنوب بورسعيد، ومحطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية لتحلية المياه، ومحطة شادر عزام.
وأوضح "عبدالعاطي"، خلال زيارته محافظة بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات الجارية، أنه عقب افتتاح حاجزين بمنطقة بوغاز الجميل 1 بهدف حماية الشواطئ من التآكل، أدى إلى اكتساب 900 ألف متر مربع، سيجرى استثمارها لخلق فرص عمل من خلال مشروعات سياحية صغيرة وخدمية لأهل بورسعيد، مثل: إنشاء كافيهات ومطاعم، للافتا إلى أن الحاجزين تكلفا 45 مليون جنيه.
ويتضمن برنامج زيارة وزير الري: تفقد أعمال إنشاء رؤوس حجرية أمام بوغاز الجميل 1، وعملية تأهيل ترعة التينة جنوب بورسعيد، ومحطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية لتحلية المياه، ومحطة شادر عزام.