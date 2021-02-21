«عبد العاطي»: افتتاح حاجزين ببوغاز الجميل 1 أكسبنا 900 ألف متر

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، عن إقامة مشروعات سياحية بمنطقة بوغاز الجميل 1 غرب بورسعيد.وأوضح "عبدالعاطي"، خلال زيارته محافظة بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات الجارية، أنه عقب افتتاح حاجزين بمنطقة بوغاز الجميل 1 بهدف حماية الشواطئ من التآكل، أدى إلى اكتساب 900 ألف متر مربع، سيجرى استثمارها لخلق فرص عمل من خلال مشروعات سياحية صغيرة وخدمية لأهل بورسعيد، مثل: إنشاء كافيهات ومطاعم، للافتا إلى أن الحاجزين تكلفا 45 مليون جنيه.ويتضمن برنامج زيارة وزير الري: تفقد أعمال إنشاء رؤوس حجرية أمام بوغاز الجميل 1، وعملية تأهيل ترعة التينة جنوب بورسعيد، ومحطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية لتحلية المياه، ومحطة شادر عزام.