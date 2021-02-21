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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

راشد الغنوشي: أطراف في تونس تسعى لعودة حكم الرجل الواحد

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:16 ص
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
أمينة ذكى
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اتهم راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة، بأن هناك أطراف في تونس تحاول العودة لحكم الرجل الواحد وترسيخ حكم الديكتاتور، في حلقة جديدة من الصراع يقودها ضد الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، في مقال له نقله موقع "شمس أف أم" التونسي، أنه من غير الممكن لتونس أن تزدهر كديمقراطية بمفردها إثر عقود عرفتها من الديكتاتورية والفساد، معتبرا أن تونس لازالت في طور التكوين وتحتاج إلى المساعدة خاصة إثر ما شهدته من أضرار اقتصادية بسبب جائحة كورونا.

وبين " الغنوشي" أن تونس تشهد صعود حركات رجعية تستحضر الحنين إلى النظام القديم، وتسعى إلى العودة إلى الماضي الاستبدادي لحكم الرجل الواحد بدلًا من التعددية والتسوية للنظام الديمقراطي، مشيرا إلى أن من يقومون بمهاجمة المؤسسات والمسؤولين المنتخبين والأحزاب السياسية وتعطيل عملهم، ويعملون على تغذية الفكرة القائلة بأنه يمكن معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة والعميقة الجذور من خلال العودة إلى حكم الرجل القوي "الأكثر كفاءة"، أو تنصيب "ديكتاتور خير".

جدير بالذكر أن الصراع بين الرئاستين "الجمهورية والبرلمان" بات فصلا متكررا في الأحداث التونسية، لاسيما مع استمرار مهاجمة الغنوشي لسعيد، لاسيما فقد وصف الغنوشي دور قيس سعيّد بأنه "رمزي"، داعيا إلى الدفع باتجاه نظام برلماني صرف، وموقفٌ يأتي على خلفية رفض الرئيس سعيّد التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال الأيام الماضية، بسبب شبهات فساد تلاحق عددا من الوزراء.

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