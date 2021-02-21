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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن: 19.6 مليار جنيه تمويلات بنك ناصر للعملاء

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:29 ص
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
ولاء جمال
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عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، اجتماعا بحضور محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقالت القباج إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها التصديق على محضر الاجتماع السابق، كما تم مناقشة أهم المؤشرات عن النصف الأول من العام المالي 2020-2021، حيث بلغت ميزانية البنك 25.150 مليار جنيه مقابل مبلغ 22.247 مليار جنيه بنسبة نمو 13%، وهو ما يعكس التطور الإيجابي لحجم أعمال البنك وثقة العملاء في ظل تغيرات السوق المصرفية دون الإخلال بدوره الاجتماعي الفعال والملموس على أرض الواقع ونمو نشاطاته.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، أن البنك قام بضخ تمويلات في مختلف أنشطة التجزئة المصرفية مثل القروض الشخصية وقروض السيارات وغيرها، حيث بلغ صافي التمويلات الممنوحة للعملاء 19.606 مليار جنيه مقابل 16.118 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة نمو قدرها 22% تقريبا، وذلك انعكاسا لرؤية واستراتيجية البنك التنفيذية.

وأكدت القباج أن البنك يتوسع بشكل ملحوظ فى أنظمة الادخار بما يتناسب مع الاستراتيجية العامة للدولة لتحفيز الادخار وضمان عوائد مناسبة لدعم ذوي الدخول الثابتة، وبما يتناسب مع وضع البنك في السوق المصرفية والمساهمة في دوره في المسئولية المجتمعية، حيث قام البنك مؤخرا بطرح أوعية ادخارية انفردت بها بالسوق المصرفية ذات عائد تنافسي مميز في ظل التغيرات في أسعار السوق المصرفية المتلاحقة، ومنها شهادة رد الجميل، وشهادة إيد واحدة، وحسابات ولادنا، وحساب بنت الملك، وحسابات حماية، حيث بلغت الأوعية الادخارية للعملاء مبلغ 11.424 مليار جنيه مقابل إجمالي رصيد عن العام السابق مبلغ 8.755 مليار جنيه بمعدل نمو 30%.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى قيام البنك بدور فعال في مجال الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك للعاملين وأسرهم وضمان سلامة العملاء.

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