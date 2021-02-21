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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الموارد المائية والري، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، 2 لسان بحري بمنطقة بوغاز الجميل 1 في بورسعيد.

وزير الري يفتتح لسانين بحريين في بورسعيد (صور)

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:14 ص
وزير الري يفتتح لسانين
وزير الري يفتتح لسانين بحريين
بورسعيد:شيماء رشاد
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افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، 2 لسان بحري بمنطقة بوغاز الجميل 1 في بورسعيد.

وأشار الوزير، خلال تفقده اللسانين، إلى أنهما يهدفان لحماية مدخل البوغاز والشواطئ واكتساب مناطق وأراضي جديدة، وأنه استمر العمل بهما 7 أشهر بتكلفة نحو 45 مليون جنيه، مؤكدا على أن المنطقة المكتسبة من اللسانين سيجرى استخدامها في خلق فرص عمل خلق فرص عمل للمواطنين، وبمشروعات التنمية الجارية وإنشاء 14 لسان بطول الشاطئ غرب بورسعيد.

واستقبل محافظ بورسعيد، وزير الري، فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق لمناقشة الأعمال الجارية بعدد من المشروعات خاصة أعمال إنشاء رؤوس حجرية أمام بوغاز الجميل 1، وعملية تأهيل ترعة التينة جنوب بورسعيد، ومحطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية لتحلية المياه، ومحطة شادر عزام.

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