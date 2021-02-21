وصول أولى رحلات الخطوط الليبية من معيتيقة إلى الإسكندرية

أعلنت الخطوط الجوية الليبية، اليوم الأحد، وصول أولى الرحلات من مطار معيتيقة إلى مطار برج العرب بالإسكندرية بعد توقف دام شهور.وبحسب ما نقله موقع "بوابة إفريقيا" الإخبارية الليبية، فقد أكد مطار معيتيقة، أن العاملين بمحطة شركة الخطوط الجوية الليبية بمصر استقبلوا زملائهم القادمين من مطار معيتيقة الدولي في أولى رحلاتها بعد توقف دام شهور عدة بالورود والحلويات.وكانت شركة الخطوط الجوية الليبية أعلنت الأسبوع الماضي عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، عن استئناف رحلاتها إلى مصر لأول مرة بعد توقف دام لأكثر من عام وعدة أشهر.