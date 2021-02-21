الفلبين: 18 إصابة جديدة بالسلالة البريطانية من كورونا

سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأحد، 18 حالة إصابة جديدة بسلالة "بي117." البريطانية لفيروس كورونا المستجد، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات بتلك السلالة إلى 62 حالة، طبقا لما ذكرته صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية اليوم.وهناك ثلاث حالات في المنطقة السابعة ومنطقة "كورديليرا" الإدارية.وأضافت الوزارة أن 13 من المرضى كانوا من الفلبينيين العائدين الذين وصلوا في يناير الماضي، وتعافى جميع المرضى.كما وجد المركز الفلبيني للجينوم أيضا ثلاث حالات من طفرتي "إن501 دبليو" و"إي 484 كيه" في المنطقة السابعة.وستقدم الحكومة الفلبينية تلك النتائج إلى منظمة الصحة العالمية.