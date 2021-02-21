رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فنان صربي يحول أسلحة القتل إلى أدوات موسيقية

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:07 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
كل أسبوع، يتجول النحات الصربي نيكولا ماكورا في ساحة تحوي مخلفات عسكرية بحثا عن الأصوات.

من خلال البحث بين بنادق وخوذات وصواريخ مهملة، يضرب بأصابعه على الأسلحة القديمة للعثور على قطع يمكنه نقلها إلى الاستوديو الخاص به وتحويلها إلى آلات موسيقية.

يحاول الرجل البالغ من العمر 42 عاما تحويل أدوات التدمير السابقة هذه إلى وسائل للإبداع في منطقة ما زالت تحمل ندوبا من حروب التسعينات التي دمرت يوغوسلافيا.

وهو نجح في تحويل مدفع وقارورة عسكرية للغاز إلى آلة تشيلو، وصنع غيتارا من بندقية "زاستافا إم 70" وخوذة للجيش اليوغوسلافي، وجمع كمانا من مشط رشاش وصندوق إسعافات أولية، من بين أشياء أخرى.

وقال ماكورا وهو أستاذ مساعد في أكاديمية نوفي ساد للفنون في شمال صربيا "البنادق تحيطنا في كل مكان. نحن محاطون بالدمار لدرجة أننا لم نعد نلاحظه".

وهناك عدد هائل من المواد التي يمكن استخدامها. فمنذ انتهاء الحروب المتعاقبة، أصبح بيع المعدات العسكرية الخارجة عن الخدمة مقابل مبلغ زهيد، مشهدا مألوفا في كل أنحاء البلاد.
وتحتوي هذه "المقابر"، بنادق وقنابل وأقنعة واقية من الغاز وكذلك مركبات قتالية ورادارات وحتى قطع ضخمة من طائرات حربية.

وهدف النحات هو إنشاء أوركسترا كاملة تجوب أنحاء المنطقة وتقدم عروضا موسيقية مع وجود محاربين سابقين ضمن الفرقة.

وأوضح "أريد منح أولئك الذين شاركوا في الحرب فرصة لاستخدام الأسلحة التي استخدموها في الحرب لابتكار الموسيقى".

وهو استقدم الفنان التشكيلي والمحارب السابق سرديان ساروفيتش الذي يحب العزف على الغيتار المصنوع من بندقية وخوذة.

وروى ساروفيتش لوكالة فرانس برس "تتحول هذه البندقية آلة موسيقية حصرا. عندما أمسكها بين يدي وأعزف عليها، لا يقلقني إلا طريقة مواءمتها مع الآلة الموسيقية".

مشروع ماكورا التالي هو تحويل دبابة عسكرية إلى آلة إيقاعية لخمسة موسيقيين والتي يخطط لطلائها باللون الزهري.

وختم ضاحكا "صنع أداة موسيقية من دبابة؟ إنه كصنع آلة موسيقية من بندقية. مستحيل".

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

الصور

image description

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

الأكثر قراءة

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

وزير القوى العاملة في كفر الشيخ لتسليم 9317 وثيقة تأمين للصيادين والعمال

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

فنان صربي يحول أسلحة القتل إلى أدوات موسيقية

تايوان تؤكد إصابة 3 بسلالة كورونا البرازيلية

علماء ألمان: التحفيز العميق للمخ يمنع نوبات الصرع

تردد قناة فوكس FOX على النايل سات لمتابعة المسلسلات

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

إيمان يحيى: أوفيت يوسف إدريس حقه.. وجمال الحياة في الاختلاف

أشرف العشماوي: الجائزة تسعد أي كاتب.. وعدم حصولي عليها لا يضايقني

وثائقي جديد يرسم صورة رهيبة للمخرج الأميركي وودي ألن

ورشة عمل حول العلاقات العربية الروسية بمكتبة الإسكندرية.. اليوم