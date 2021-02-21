2640 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا 2640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الأحد أنه تم تسجيل 107 حالات دخول جديدة للمستشفيات خلال 24 ساعة، وأنه يوجد حاليا 315 حالة بالمستشفيات، وجرى نقل 163 مريضا إلى العناية المركزة بينما توفيت 28 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 379ر752 شخصا إلى المستشفى، بينما توفي 21.887 شخصا بسببه.يذكر أن 397679 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 260514 شخصا على الجرعة الثانية منه.