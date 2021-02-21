كثرت عمليات البحث عبر المنصات الإلكترونية، عن نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021، من جانب الطلاب وأولياء الأمور، وخاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات سنوات النقل، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 27 فبراير وتستمر حتى 9 مارس، ولكنها بشكل مختلف هذا العام عن السنوات الماضية، حيث ستكون امتحان موحد أي جميع المواد في ورقة واحدة.





وذلك لتقليل الطلاب من النزول إلى المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على أرواحهم في ظل هذه الظروف.





نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي

من جانبها، قامت الوزارة بتحميل عدد من النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول، لمساعدة الطلاب وتدريبهم على طريقة الامتحانات الجديدة، وحتى يدرك الطالب أيضا الظام الجديد ويقيس مدى قدرته على اجتياز الأسئلة والقيام بالإجابة عليها.





ويستطيع أولياء الأمور والطلاب معرفة النماذج الاسترشادية وتحميلها عبر الرابط الآتي: http//www.moe.gov.eg ، حيث من المقرر أن يؤدي الطلاب، هذا العام امتحان موحد في كل المواد في يوم واحد فقط، وسيكون الخمس مواد في ورقة واحدة تضم 5 أسئلة.





وأما فيما يخص طلاب الصف السادس الابتدائي، فقد جاءت طريقة الأسئلة كالتالي: بالنسبة إلى السؤال الأول، في مادة اللغة العربية، فقد حددت الوزارة أنه سيتكون من ثلاثة نقاط للاختيار ما بين متعدد ونقطة للإجابه عليها من خلال الفقرة.





وأما السؤال الثاني: وهو في مادة الرياضيات، الذي يحتوي على سؤالين اختيار ما بين متعدد.





وأما بالنسبة إلى السؤال الثالث: وهو في مادة العلوم الذي يتكون من سؤالين اختيار ما بين متعددة.





وأما في مادة الدراسات الاجتماعية، فسيتكون من سؤالين أختياري ما بين المتعدد.





وأما مادة اللغة الإنجليزية: وهو السؤال الخامس، يتكون من سؤالين للاختيار من متعدد.





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وبعد عرض نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021، من جهته، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، خلال مؤتمر صحفي، الأيام الماضية، عن موعد امتحانات جميع المراحل التعليمية "التعليم ما قبل الجامعي" حيث أكد أن امتحانات الصف السادس الابتدائي، ستكون يوم 2 مارس المقبل.