6755 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

أعلنت وزارة الصحة التشيكية تسجيل 6 آلاف و755 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي"، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس في البلاد بلغ حتى الآن 119 ألف حالة تقريبا.ووصل عدد المرضى الذين يتلقون حاليا العلاج بالمستشفيات إلى نحو 6 آلاف شخص، بينهم 1300 مريض تقريبا يحتاجون إلى تلقي العلاج بوحدات العناية المركزة، وهو الرقم الأعلى منذ بداية الجائحة في البلاد.