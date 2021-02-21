مدير وكالة الطاقة الذرية يلتقي مسؤولا إيرانيا في طهران

التقى رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الأحد، في طهران برئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، وذلك لمناقشة آخر التطورات بشأن الأنشطة النووية الإيرانية في سياق تقليص التزاماتها.وتأتي زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران، التي وصل إليها أمس، قبيل انتهاء المهلة المحددة من جانب طهران لوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي، ووقف عمليات التفتيش الإضافية من قبل الوكالة للمنشآت النووية الإيرانية.وكان تم الإعلان عن زيارة "جروسي" لإيران بعدما أبلغت إيران الأسبوع الماضي الوكالة الدولية بأنها ستتوقف عن تنفيذ تدابير الشفافية الطوعية بالبروتوكول الإضافي للوكالة بداية من منتصف الأسبوع الجاري، ويتيح البروتوكول لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بزيارات لمواقع إيرانية بدون إخطار مسبق بفترة طويلة.وتجدر الإشارة إلى أن الوصول غير المحدود للمفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية على أساس البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هو جزء من الاتفاق النووي لإيران الذي تم التوصل إليه عام 2015، وكان يهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي، وبدون هذه الإتاحة، فإنه لم يعد هناك في الواقع شيء متبقٍ في الاتفاق.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها، وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.وتؤكد إيران أنها مستعدة للعودة لكافة التزاماتها، بشرط عودة الرئيس جو بايدن إلى الاتفاق النووي لعام 2015، ورفع العقوبات التي فرضها ترامب.