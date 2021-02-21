رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تبدأ تطعيم الطواقم الطبية بلقاح فايزر السبت

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:03 ص
فايزر
فايزر
وكالات
طباعة
قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج سي كيون، اليوم الأحد، إن بلاده سوف تبدأ تطعيم الطواقم الطبية بـ117 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا يوم السبت المقبل، حيث من المتوقع وصول اللقاحات إلى البلاد في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن تشونج قوله خلال اجتماع بشأن مواجهة وباء كورونا عقد في مجمع الحكومة في سول: "في 26 فبراير، سوف تصل 117 ألف جرعة من لقاح فايزر إلى البلاد وسيتم إعطاء اللقاحات للطاقم الطبي الذي يعالج مرضى فيروس كورونا بدءا من 27 فبراير".

وسوف تبدأ الدولة برنامج التطعيم ضد كورونا بلقاح أسترازينيكا يوم الجمعة المقبل، مع إعطاء اللقاحات الأولى للموظفين والمرضى الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما في مستشفيات ومرافق التمريض.

وقال تشونج: "بما أن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية التحقق من سلامة التطعيمات وفعاليتها، فإننا نطلب منكم الوثوق بها والمشاركة الكاملة في تلقي التطعيمات".

وسجلت كوريا الجنوبية اليوم الأحد 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 391 إصابة محلية، ما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 86ألف و992 حالة.

موضوعات متعلقة

تغيب رانيا يوسف عن جلسة محاكمتها بسبب الفعل الفاضح

الرئيس السيسى يوجه بالإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع القومى لتنمية سيناء

وزير التعليم: «مناهج 4 ابتدائي هتكون مفاجأة للمصريين»

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

الصور

image description

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

الأكثر قراءة

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

وزير القوى العاملة في كفر الشيخ لتسليم 9317 وثيقة تأمين للصيادين والعمال

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

فنان صربي يحول أسلحة القتل إلى أدوات موسيقية

تايوان تؤكد إصابة 3 بسلالة كورونا البرازيلية

علماء ألمان: التحفيز العميق للمخ يمنع نوبات الصرع

تردد قناة فوكس FOX على النايل سات لمتابعة المسلسلات

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

إيمان يحيى: أوفيت يوسف إدريس حقه.. وجمال الحياة في الاختلاف

أشرف العشماوي: الجائزة تسعد أي كاتب.. وعدم حصولي عليها لا يضايقني

وثائقي جديد يرسم صورة رهيبة للمخرج الأميركي وودي ألن

ورشة عمل حول العلاقات العربية الروسية بمكتبة الإسكندرية.. اليوم