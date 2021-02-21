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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

10 رسائل سرية تقدمها العائلة المالكة البريطانية من خلال الملابس

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:20 م
العائلة المالكة البريطانية
العائلة المالكة البريطانية
شيماء دهب
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يعرف معظم الأشخاص أعضاء عائلة "وندسور" المعروفة باسم الملكية في المملكة المتحدة، بالأناقة خلال اختيارهم للملابس، ويخفى عن الجميع أن هذه الملابس هي إحدى أكثر الطرق فعالية التي يتعين على أفراد العائلة المالكة أن يرسلوا بها رسالة خفية، من اختيار اللون وتصميم الفستان، ووفقًا لموقع " bright side"، فإن هناك العديد من المعاني الخفية في الملابس الملكية وذلك ما نظهره خلال السطور التالية.

1- الأميرة ديانا هذا الفستان لتحرير نفسها

في يونيو 1994، ظهرت الأميرة ديانا في حدث وهي ترتدي فستانًا يخالف آداب السلوك الملكي، حيث انتهى التنورة فوق الركبة ويمكن رؤية كتفيها، في نفس اليوم، أجرى الأمير تشارلز مقابلة حيث أعلن حقيقة أنه كان على علاقة غرامية مع كاميلا باركر بولز، لكن فستان الأميرة ديانا المذهل لفت الانتباه وظهر في معظم أغلفة المجلات حول العالم.

2- إشادة كيت ميدلتون بديانا بفستان

صادف عام 2017 الذكرى العشرين لوفاة ليدي ديانا المأساوية، حيث أشادت بها كيت بارتداء فستان جميل بنمط الخشخاش، تستخدم هذه الزهرة لتذكر أولئك الذين لم يعودوا معنا، إنه رمز للاحترام وخدمة الدولة والتضحية في جميع أنحاء إنجلترا.

لكن هذا لم يكن التكريم الوحيد الذي قدمته يت ميدلتون دوقة كامبرديج للسيدة ديانا، عندما تزوجت، حملت كيت في يديها باقة زهور جميلة، ومن بين الزهور زنابق الوادي التي ترمز إلى عودة السعادة، منذ سنوات عديدة فقدت العائلة المالكة (ومعجبيهم حول العالم) الفرح بوفاة أميرة ويلز، سيكون هذا هو اللقب الذي ستحصل عليه كيت عندما يتولى الأمير تشارلز العرش.

3- حقيبة الأميرة بياتريس

الأميرة بياتريس هي ابنة عم ويليام وهاري، في عام 2018، ظهرت في حدث ركوب الخيل وصُدم الجميع بسبب شيء بسيط كانت تحمله، على حقيبتها، كان بإمكانك رؤية شعار يقول "كوني لطيفة، كوني لطيفة، هذا هو شعار حملة ضد التنمر تشارك فيها خلال مقابلة مع مجلة Vogue، اعترفت بأنها تعرف الكثير عن هذه القضية لأنها قضت حياتها تحت المراقبة العامة، كما فعل العديد من المشاهير الآخرين.

4- ارتداء جورج الصغير للسراويل القصيرة

كلما ظهر الأمير جورج الصغير في الأماكن العامة، كان يرتدي السراويل القصيرة دائمًا، في العديد من المجتمعا، يرتدي البالغون السراويل الطويلة حصريًا، يعتبر ارتداء السراويل، بالنسبة لصبي صغير، من الطبقة المتوسطة للغاية والضواحي أمرا معتادا.

ولكن دعونا نضع في اعتبارنا أن جورج الصغير سيكون يومًا ما ملك إنجلترا، لكن فقط في حالة نسيانك، فإن لباسه هو تذكير بدوره في المجتمع، وهذا بالمناسبة، تقليد عائلي طويل الأمد عندما كانا صغيرين، كان ويليام وهاري يرتديان السراويل القصيرة أيضًا.

5- سارة فيرجسون تحمل نفس حقيبة والدتها في الزفاف

تشتهر زوجة الأمير أندرو السابقة بحسها الشديد بالموضة وذوقها الراقي عندما يتعلق الأمر باختيار الملابس، عندما تزوجت ابنتها الأميرة يوجيني عام 2018، حضرت حفل الزفاف مرتدية فستان أخضر جميل، من التفاصيل المؤثرة بشكل لا يصدق أنها أحضرت معها نفس الحقيبة التي ارتدتها والدتها في حفل زفافها في عام 1986.

6- ملابس الأمير تشارلز من أهم المسؤوليات التي تتحملها العائلة المالكة

أن تكون رمزًا لمملكة المتحدة مزدهرة وموحدة، إنهم لا يمثلون إنجلترا فحسب بل يمثلون اتحاد 4 دول، لذا يحرص الأمير تشارلز على ارتداء "نقبة" في كل مرة يسافر فيها إلى اسكتلندا، يعتبر هذا الثوب الرجالي التقليدي بمثابة تذكير للأسكتلنديين بأن العائلة المالكة جزء من الثقافة الاسكتلندية، ويأخذها في الاعتبار تمامًا مثل أي تقليد آخر من بقية المملكة المتحدة.

7- بدلة زفاف هاري

عندما تزوج هاري من ميجان ماركل، كان عليه أن يطلب من الملكة إليزابيث الثانية إذنًا خاصًا لارتداء زيه العسكري في يوم زفافه، ويتميز زي الفستان الرسمي بالميداليات والأوسمة العسكرية التي حصل عليها خلال 10 سنوات من الخدمة ويحمل هاري رتبة نقيب عام في مشاة البحرية الملكية، ويرتدي بفخر خاص نجمة الفارس الكبير من وسام الفيكتوري الملكي الذي فاز به لعمله في تمثيل الملكة في بريطانيا والخارج.

8- الملكة دائما ترتدي الألوان الزاهية

الملكة إليزابيث الثانية تجذب الجماهير أينما ذهبت لهذا السبب تحرص دائمًا على ارتداء الألوان الزاهية مثل الأخضر أو الوردي أو الأرجواني، إنها ترتدي أحيانًا النيون، بهذه الطريقة، ستتميز حتى يتمكن الجميع من رؤيتها، بغض النظر عن بعدهم عنها، سيتمكن الناس بعد ذلك من قول "رأيت الملكة".

9- ارتدت كيت وميجان والملكة نفس اللون

في عام 2020، اهتز العالم عندما أعلن هاري وميجان أنهما سيتنحيان عن دورهما كأعضاء بارزين في العائلة المالكة البريطانية، ثم حدث شيء غير عادي أولًا شوهدت ميجان ماركل وهي ترتدي اللون البني، بعد ذلك، ارتدت الملكة التي قلنا سابقًا أنها كانت مترددة في ارتداء الملابس ذات الظلال التقليدية مثل البيج أو الباستيل، معطفًا من الإبل وقبعة مطابقة، وأخيرًا، فعلت كيت ميدلتون الشيء نفسه، اقترح بعض الناس أن هذه كانت طريقة لإظهار دعمهم للعالم للزوجين الشابين بعد هذا القرار الصعب.

10- الملكة تستخدم حقيبتها لوضع حد للمحادثات التي لا تريدها

تلتقي الملكة دائمًا بأشخاص جدد من جميع مناحي الحياة، لكن كيف تنهي محادثة عندما تكون متعبة دون أن تسيء إلى أحد؟، عليها فقط استخدام حقيبتها، إنها في الواقع طريقة فعالة للغاية لإرسال رسالة دون أن يلاحظها أحد، تستخدمه لتطلب من مساعديها الاقتراب منها ببعض الأعذار.

إذا كانت تجلس على الطاولة والحقيبة موجودة على الأرض، فهذا يعني أنها تريد أن تنتهي الوجبة على الفور، إذا وضعته على الطاولة، فهذا يعني أنها تريد إنهاء كل شيء في غضون 5 دقائق.

إذا كانت واقفة ومررت الحقيبة من ذراعها اليسرى إلى يمينها، فإنها تريد أن يأتي شخص ما لمقاطعتها ودفع الشخص الذي يتحدث معها بعيدًا.
الأميرة ديانا
الأميرة ديانا
- الأميرة ديانا هذا الفستان لتحرير نفسها

في يونيو 1994، ظهرت الأميرة ديانا في حدث وهي ترتدي فستانًا يخالف آداب السلوك الملكي، حيث انتهى التنورة فوق الركبة ويمكن رؤية كتفيها، في نفس اليوم، أجرى الأمير تشارلز مقابلة حيث أعلن حقيقة أنه كان على علاقة غرامية مع كاميلا باركر بولز، لكن فستان الأميرة ديانا المذهل لفت الانتباه وظهر في معظم أغلفة المجلات حول العالم.
ديانا
ديانا
2- إشادة كيت ميدلتون بديانا بفستان

صادف عام 2017 الذكرى العشرين لوفاة ليدي ديانا المأساوية، حيث أشادت بها كيت بارتداء فستان جميل بنمط الخشخاش، تستخدم هذه الزهرة لتذكر أولئك الذين لم يعودوا معنا، إنه رمز للاحترام وخدمة الدولة والتضحية في جميع أنحاء إنجلترا.

لكن هذا لم يكن التكريم الوحيد الذي قدمته يت ميدلتون دوقة كامبرديج للسيدة ديانا، عندما تزوجت، حملت كيت في يديها باقة زهور جميلة، ومن بين الزهور زنابق الوادي التي ترمز إلى عودة السعادة، منذ سنوات عديدة فقدت العائلة المالكة (ومعجبيهم حول العالم) الفرح بوفاة أميرة ويلز، سيكون هذا هو اللقب الذي ستحصل عليه كيت عندما يتولى الأمير تشارلز العرش.
الأميرة بياتريس
الأميرة بياتريس
3- حقيبة الأميرة بياتريس

الأميرة بياتريس هي ابنة عم ويليام وهاري، في عام 2018، ظهرت في حدث ركوب الخيل وصُدم الجميع بسبب شيء بسيط كانت تحمله، على حقيبتها، كان بإمكانك رؤية شعار يقول "كوني لطيفة، كوني لطيفة، هذا هو شعار حملة ضد التنمر تشارك فيها خلال مقابلة مع مجلة Vogue، اعترفت بأنها تعرف الكثير عن هذه القضية لأنها قضت حياتها تحت المراقبة العامة، كما فعل العديد من المشاهير الآخرين.
جورج
جورج
4- ارتداء جورج الصغير للسراويل القصيرة

كلما ظهر الأمير جورج الصغير في الأماكن العامة، كان يرتدي السراويل القصيرة دائمًا، في العديد من المجتمعا، يرتدي البالغون السراويل الطويلة حصريًا، يعتبر ارتداء السراويل، بالنسبة لصبي صغير، من الطبقة المتوسطة للغاية والضواحي أمرا معتادا.

ولكن دعونا نضع في اعتبارنا أن جورج الصغير سيكون يومًا ما ملك إنجلترا، لكن فقط في حالة نسيانك، فإن لباسه هو تذكير بدوره في المجتمع، وهذا بالمناسبة، تقليد عائلي طويل الأمد عندما كانا صغيرين، كان ويليام وهاري يرتديان السراويل القصيرة أيضًا.
سارة فيرجسون
سارة فيرجسون
5- سارة فيرجسون تحمل نفس حقيبة والدتها في الزفاف

تشتهر زوجة الأمير أندرو السابقة بحسها الشديد بالموضة وذوقها الراقي عندما يتعلق الأمر باختيار الملابس، عندما تزوجت ابنتها الأميرة يوجيني عام 2018، حضرت حفل الزفاف مرتدية فستان أخضر جميل، من التفاصيل المؤثرة بشكل لا يصدق أنها أحضرت معها نفس الحقيبة التي ارتدتها والدتها في حفل زفافها في عام 1986.
الأمير تشارلز
الأمير تشارلز
6- ملابس الأمير تشارلز من أهم المسؤوليات التي تتحملها العائلة المالكة

أن تكون رمزًا لمملكة المتحدة مزدهرة وموحدة، إنهم لا يمثلون إنجلترا فحسب بل يمثلون اتحاد 4 دول، لذا يحرص الأمير تشارلز على ارتداء "نقبة" في كل مرة يسافر فيها إلى اسكتلندا، يعتبر هذا الثوب الرجالي التقليدي بمثابة تذكير للأسكتلنديين بأن العائلة المالكة جزء من الثقافة الاسكتلندية، ويأخذها في الاعتبار تمامًا مثل أي تقليد آخر من بقية المملكة المتحدة.
هاري
هاري
7- بدلة زفاف هاري

عندما تزوج هاري من ميجان ماركل، كان عليه أن يطلب من الملكة إليزابيث الثانية إذنًا خاصًا لارتداء زيه العسكري في يوم زفافه، ويتميز زي الفستان الرسمي بالميداليات والأوسمة العسكرية التي حصل عليها خلال 10 سنوات من الخدمة ويحمل هاري رتبة نقيب عام في مشاة البحرية الملكية، ويرتدي بفخر خاص نجمة الفارس الكبير من وسام الفيكتوري الملكي الذي فاز به لعمله في تمثيل الملكة في بريطانيا والخارج.
الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث
8- الملكة دائما ترتدي الألوان الزاهية

الملكة إليزابيث الثانية تجذب الجماهير أينما ذهبت لهذا السبب تحرص دائمًا على ارتداء الألوان الزاهية مثل الأخضر أو الوردي أو الأرجواني، إنها ترتدي أحيانًا النيون، بهذه الطريقة، ستتميز حتى يتمكن الجميع من رؤيتها، بغض النظر عن بعدهم عنها، سيتمكن الناس بعد ذلك من قول "رأيت الملكة".
كيت وميجان
كيت وميجان
9- ارتدت كيت وميجان والملكة نفس اللون

في عام 2020، اهتز العالم عندما أعلن هاري وميجان أنهما سيتنحيان عن دورهما كأعضاء بارزين في العائلة المالكة البريطانية، ثم حدث شيء غير عادي أولًا شوهدت ميجان ماركل وهي ترتدي اللون البني، بعد ذلك، ارتدت الملكة التي قلنا سابقًا أنها كانت مترددة في ارتداء الملابس ذات الظلال التقليدية مثل البيج أو الباستيل، معطفًا من الإبل وقبعة مطابقة، وأخيرًا، فعلت كيت ميدلتون الشيء نفسه، اقترح بعض الناس أن هذه كانت طريقة لإظهار دعمهم للعالم للزوجين الشابين بعد هذا القرار الصعب.
إليزابيث
إليزابيث
10- الملكة تستخدم حقيبتها لوضع حد للمحادثات التي لا تريدها

تلتقي الملكة دائمًا بأشخاص جدد من جميع مناحي الحياة، لكن كيف تنهي محادثة عندما تكون متعبة دون أن تسيء إلى أحد؟، عليها فقط استخدام حقيبتها، إنها في الواقع طريقة فعالة للغاية لإرسال رسالة دون أن يلاحظها أحد، تستخدمه لتطلب من مساعديها الاقتراب منها ببعض الأعذار.

إذا كانت تجلس على الطاولة والحقيبة موجودة على الأرض، فهذا يعني أنها تريد أن تنتهي الوجبة على الفور، إذا وضعته على الطاولة، فهذا يعني أنها تريد إنهاء كل شيء في غضون 5 دقائق.

إذا كانت واقفة ومررت الحقيبة من ذراعها اليسرى إلى يمينها، فإنها تريد أن يأتي شخص ما لمقاطعتها ودفع الشخص الذي يتحدث معها بعيدًا.


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