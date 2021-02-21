تداول 7 سفن بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهدت اليوم الأحد، تداول 7 سفن للبضائع العامة بحمولة بلغت 46 ألف طن.وذكرت الهيئة في بيان اليوم أنه تم تداول 676 شاحنة، بإجمالي 46 ألف طن بضائع، حيث شملت حركة الواردات 5100 طن بضائع و418 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 40900 طن بضائع و258 شاحنة.وشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينة (Suat bey) بحمولة 36 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، وثلاث سفن أخرى وهى (الحرية) و(محبة) و(نما اكسبريس)، بينما استقبل الميناء السفينتين (أمل) و(بوسيدون اكسبريس)، فيما شهد ميناء نويبع وصول وسفر للسفينتين (آيلة) و(بريدج).