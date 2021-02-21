شريف منير يبدأ تصوير «إجازة مفتوحة»

بدأ النجم شريف منير وطاقم عمل مسلسله الجديد "إجازة مفتوحة"، تصوير المشاهد الأولى من العمل داخل الديكور الأساسي للعمل، ويستمر الفنان في هذا الديكور فترة طويلة، حيث يعد المكان الذي سيشهد معظم أحداث العمل الجديدة من خلال ديكور فيلا.ويحاول النجم الوصول في هذا العمل إلى حل بينه وبين شقيقاته الصغيرات ووالدته وزوجته، وسط مجموعة من المشكلات الاجتماعية التي تحاوط بنا الآن وانتشرت بكثرة، ويعد فريق العمل المسلسل للعرض خلال موسم رمضان المقبلو المسلسل الجديد يشارك في بطولته سميحة أيوب، ولقاء الخميسي، ومراد مكرم، وملك قورة، ودنيا ماهر، وهشام إسماعيل، والعمل من إخراج محمد حماقي، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وسيليميديا للمنتجة مها سليم.