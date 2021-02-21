رفع 6 آلاف طن قمامة وإزالة 732 حالة إشغال بمراكز الفيوم وسنورس وأبشواي
الأحد 21/فبراير/2021 - 10:59 ص
الفيوم - زينب علاءطباعة
نظمت محافظة الفيوم عددًا من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وسنورس وأبشواي، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 6412 طن قمامة، وإزالة 732 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1076 كشاف إنارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.
الحملات أسفرت عن رفع 2480 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق أحياء وشوارع المدينة والطرق الرئيسية ومداخل القرى والطريق الدائري، كما تم إزالة 280 حالة إشغالات متنوعة عبارة عن 50 عائق و120 إزالة فورية و110 إشغالات عامة ومتحركة، من الشوارع والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية، لتيسير حركة المارة، كما تم صيانة وتركيب عدد 530 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بالمدينة، وشارع النبوي المهندس، وشارع أحمد حلمي مرزوق بحي شرق، وقرى الشيخ فضل، وكفور النيل، وهوارة المقطع، واللاهون، والناصرية، وسيلا، وزاوية الكرادسة، وكذا صيانة ميادين عبدالمنعم رياض، والفنية، والشيخ حسن، كما تم المرور والمتابعة على الأنشطة والمحال التجارية بمدينة ومركز الفيوم، وأسفرت الحملات عن ضبط 32 مخالفة منها 25 مخالفة لأفراد لعدم ارتداء الكمامة، و2 مطعم و3 مقهى ومحل تجاري، وورشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
فيما أشار المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2232 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 272 حالة إشغالات متنوعة، فضلًا عن تركيب 92 كشاف إنارة، وصيانة 254 كشاف بمدينة سنورس والطريق السياحي.
وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، اإن الحملات تمكنت من رفع 1700 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وتطهير المصارف والمجارى المائية داخل الكتلة السكنية، وإزالة 180 حالة إشغالات متنوعة بالمدينة، وقرى أبو جنشو، وأبوكساه، وأبوشنب، وشكشوك، فضلًا عن صيانة 200 كشاف إنارة بشوارع المدينة والقرى التابعة.
الحملات أسفرت عن رفع 2480 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق أحياء وشوارع المدينة والطرق الرئيسية ومداخل القرى والطريق الدائري، كما تم إزالة 280 حالة إشغالات متنوعة عبارة عن 50 عائق و120 إزالة فورية و110 إشغالات عامة ومتحركة، من الشوارع والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية، لتيسير حركة المارة، كما تم صيانة وتركيب عدد 530 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بالمدينة، وشارع النبوي المهندس، وشارع أحمد حلمي مرزوق بحي شرق، وقرى الشيخ فضل، وكفور النيل، وهوارة المقطع، واللاهون، والناصرية، وسيلا، وزاوية الكرادسة، وكذا صيانة ميادين عبدالمنعم رياض، والفنية، والشيخ حسن، كما تم المرور والمتابعة على الأنشطة والمحال التجارية بمدينة ومركز الفيوم، وأسفرت الحملات عن ضبط 32 مخالفة منها 25 مخالفة لأفراد لعدم ارتداء الكمامة، و2 مطعم و3 مقهى ومحل تجاري، وورشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
فيما أشار المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2232 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 272 حالة إشغالات متنوعة، فضلًا عن تركيب 92 كشاف إنارة، وصيانة 254 كشاف بمدينة سنورس والطريق السياحي.
وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، اإن الحملات تمكنت من رفع 1700 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وتطهير المصارف والمجارى المائية داخل الكتلة السكنية، وإزالة 180 حالة إشغالات متنوعة بالمدينة، وقرى أبو جنشو، وأبوكساه، وأبوشنب، وشكشوك، فضلًا عن صيانة 200 كشاف إنارة بشوارع المدينة والقرى التابعة.