رفع 6 آلاف طن قمامة وإزالة 732 حالة إشغال بمراكز الفيوم وسنورس وأبشواي

نظمت محافظة الفيوم عددًا من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وسنورس وأبشواي، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 6412 طن قمامة، وإزالة 732 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1076 كشاف إنارة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.الحملات أسفرت عن رفع 2480 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق أحياء وشوارع المدينة والطرق الرئيسية ومداخل القرى والطريق الدائري، كما تم إزالة 280 حالة إشغالات متنوعة عبارة عن 50 عائق و120 إزالة فورية و110 إشغالات عامة ومتحركة، من الشوارع والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية، لتيسير حركة المارة، كما تم صيانة وتركيب عدد 530 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بالمدينة، وشارع النبوي المهندس، وشارع أحمد حلمي مرزوق بحي شرق، وقرى الشيخ فضل، وكفور النيل، وهوارة المقطع، واللاهون، والناصرية، وسيلا، وزاوية الكرادسة، وكذا صيانة ميادين عبدالمنعم رياض، والفنية، والشيخ حسن، كما تم المرور والمتابعة على الأنشطة والمحال التجارية بمدينة ومركز الفيوم، وأسفرت الحملات عن ضبط 32 مخالفة منها 25 مخالفة لأفراد لعدم ارتداء الكمامة، و2 مطعم و3 مقهى ومحل تجاري، وورشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.فيما أشار المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2232 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 272 حالة إشغالات متنوعة، فضلًا عن تركيب 92 كشاف إنارة، وصيانة 254 كشاف بمدينة سنورس والطريق السياحي.وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، اإن الحملات تمكنت من رفع 1700 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وتطهير المصارف والمجارى المائية داخل الكتلة السكنية، وإزالة 180 حالة إشغالات متنوعة بالمدينة، وقرى أبو جنشو، وأبوكساه، وأبوشنب، وشكشوك، فضلًا عن صيانة 200 كشاف إنارة بشوارع المدينة والقرى التابعة.