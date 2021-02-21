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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان: عمل قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة والصيادين لشمولهم على أرض الواقع

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:58 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، إنه سيتم الاستمرار في هذه اللقاءات في جميع المحافظات التي يعمل بها صيادي مصر، فضلا عن العمالة غير المنتظمة، بهدف تسجيلهم وعمل قاعدة بيانات متكاملة وسليمة تمهيدا لشمولهم على أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى لكل صياد وعامل صياد مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومى باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأحد، لمحافظة كفر الشيخ، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

واستقبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام المحافظة، حيث من المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتسليم وثائق التأمين التكافلي لصيادي، فضلا عن العمالة غير المنتظمة بالمحافظة، وفاءً لما وعد به الوزير خلال زياراته ولقاءاته من قبل على أرض الواقع لصيادي 5 محافظات في الإسكندرية، والبحر الأحمر، وبورسعيد، وأسوان، وقنا.

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