إصابة 1214 فردا بكورونا في جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تأكد إصابة 1214 فردا بين صفوفه بفيروس كورونا المستجد بعد أن ثبتت إيجابية عينتهم صباح اليوم الأحد.ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، عن بيان أصدره الجيش اليوم - أنه يوجد حوالي 5 آلاف و970 فردا في الجيش في الحجر المنزلي، مضيفة أن حوالي 58 % من جنود الجيش الإسرائيلي تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا من الفيروس حتى صباح اليوم.يذكر أن وزير الصحة الإسرائيلية يولي إدلشتاين، قال إن أكثر من 3.2 مليون إسرائيلي محصنون ضد كوفيد 19 ولهم حرية دخول الصالات الرياضية والفنادق والفعاليات الثقافية.