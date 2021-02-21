تكريم فريق مركز شباب «شطورة» بسوهاج لوصوله لتصفيات الجمهورية

شهد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج تكريم فريق مركز شباب شطورة ببطولة دوري مراكز الشباب بمحافظة سوهاج، في نسخته الثامنة، بعد فوزه على فريق مركز شباب بنى حميل بهدفين لهدف فى المباراة النهائية التي أقيمت بملعب مركز شباب الرى بحضور عدد كبير من قيادات المديرية ومجالس الإدارات.وبهذه المبارة يتأهل فريق مركز شباب شطورة ممثلا عن محافظة سوهاج إلى التصفيات النهائية لبطولة مراكز الشباب على مستوى الجمهوريةوحضر التكريم كلا من وأحمد الشطورى رئيس الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج ويسرى كفافى وكيل المديرية للشباب وعلى محمد سالم رئيس مجلس إدارة مركز شباب شطورة ووكذلك روساء مجلس إدارة مركز شباب، ومركز شباب بنى حميل والقيادات الرياضية بالمحافظةوقام الدكتور محمد فريد شوفى بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز مركز شباب شطورة، وميداليات المركز الثانى لفريق مركز شباب بنى حميل وميداليات المركز الثالث لفريق مركز شباب العتامنة وتوزيع الميداليات التذكارية على لاعبي الفريقين والحكام