1000 جنيه.. بدء صرف منحة المرشدين السياحيين

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لنحو 9 آلاف مرشد سياحي بقيمة 1000 جنيه اليوم الأحد.وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تخصيص هذا الدعم للمرشدين السياحيين الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.وأضافت فى بيان، أن الدفعة الأولى تم صرفها في شهر سبتمبر 2020 لمساعدة أسر المرشدين السياحيين في مواجهة زيادة الأعباء الناتجة عن دخول المدارس والجامعات، مضيفة أنه جاري حاليا التنسيق مع هيئة البريد لصرف الدفعة الثانية اليوم الأحد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان عدم التزاحم على الصرف من خلال مكاتب البريد.