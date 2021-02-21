البرودة القارسة وقلة حصص المياه.. أبرز انتهاكات السجون التركية

كشف كلا من المحاميان المحبوسين في سجن تيكيرداغ التركي "سليمان غوكتن وأوزغور يلماز" عن انتهاكات شديدة ضد حقوق الإنسان في السجن التركي الشهير، وفقا لما نقله موقع بيانيه التركي.وقال المحامون في رسالة إلى "بيانيه" إن إدارة السجن تمارس انتهاكات كبيرة ضد حقوق الإنسان، وكشف المحامين أن سلطة السجن تفرض حصص قليلة للغاية من المياه على المسجونين.وقال المحامون: إن غرف السجن شديدة البرودة للغاية، كما منعت السلطات في السجون من الحصول على الكتب، وخفضت حصص المياه لكل سجين، غير مبالين بفيروس كورونا، واعتبر المحامون حصة المياه غير كافية تماما.وأضافوا: المياه لا تكفي السجناء ولا يستطيع السجناء الحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة المكان، كما ينقطع الماء في منتصف الاستحمام ولا يمكنهم حتى الحصول على ما يكفي من الماء لغسيل الأطباق.وتابعوا: يمرض السجناء بسبب الزنازين الباردة وعدم النظافة، ولا يستطيعون الذهاب إلى المستوصف عندما يمرضون ويتم إعطاء الأدوية لهم بعد أسابيع.واختتموا: يتم تسليم طرود الشحن الخاصة بنا مرة واحدة كل شهرين، ويتم اختيار واحدة فقط من [الطرود] وتسليمها لنا، حيث إن الكثير من طرود الشحن الخاصة بنا لا تصل إلينا في الأصل.