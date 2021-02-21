بعد انهيارها.. تراجع طفيف لسعر الدولار أمام الليرة التركية

تراجع سعر الدولار أمام الليرة التركية، خلال أيام العطلة الأسبوعية، وسجلت العملة الأمريكية اليوم الأحد 6.96 ليرة، بتراجع طفيف عن معاملات أمس السبت، منخفضًا من 6.97 ليرة تركية.وسجل سعر صرف اليورو 8.44 ليرة تركية، بعدما سجل بالأمس 8.46 ليرة.وفي الوقت نفسه تراجع سعر جرام الذهب ليسجل 399 ليرة تركية، بعد أن وصل سعره إلى 400 ليرة تركية أمس.يُذكر أن كبير الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي، روبن بروس، أكد في وقت سابق، أن القيمة العادلة للدولار الأمريكي أمام الليرة التركية هي 7.50 ليرة تركية.وشدد بروس على ضرورة تقليص تركيا من حجم الصادرات في الفترة المقبلة، وألا تعتمد على أهم قطاعين لديها، وهما السياحة والتصدير، حتى لا يتجاوز الدولار تلك القيمة.