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محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

آليات تنظيم شؤون العاملين بمجلس الشيوخ طبقا لنصوص اللائحة الداخلية

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:45 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
عائشة حسن
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وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضي، وذلك بعد سلسلة متواصلة من المناقشات بين الأعضاء وانتهت بالموافقة النهائية.

ولم تستثنى لائحة مجلس الشيوخ العاملين بالمجلس من موادها، حيث وضعت مادتين وهما 276، و277 خاصين بتنظيم شئون العاملين به، وذلك على النحو التالي:

- أولا المادة 276 وتنص على: "يضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون، ويسرى على العاملين فى المجلس، فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة، أحكام قانون الخدمة المدنية".

- ثانيا المادة 277 وتنص على: طتقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين فى المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه الإدارية والمالية كتابة إلى رئيس المجلس، وتقيد هذه التظلمات والشكاوى فى سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها، ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظامًا لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها".

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