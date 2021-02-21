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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اعتماد نتيجة الإعلان الرابع لمنح مبادرة التعليم العالي للمهنيين

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:45 ص
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
ريم محمود _ إسراء جمال
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اعتمد د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة الإعلان الرابع لمبادرة التعليم العالي للمهنيين الممول من الوكالة الأمريكية USAID للتنمية الدولية، والمنفذ من خلال الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة.

وأوضح د.أشرف عزازى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، أنه تقدم لهذا الإعلان 39 جامعة ومعهدًا ومركزًا بحثيًّا وجهة حكومية، وبعض جهات القطاع الخاص، وقد بلغ إجمالي المتقدمين 86 باحثًا وباحثة (22 متقدمًا لمنحة الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى عامين، 4 منح للماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بحد أقصى عامين، 26 متقدمًا لمنحة المهمات العلمية لما بعد الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة ستة أشهر، 34 متقدمًا لمنحة التدريب لمدة فصل دراسي بالولايات المتحدة الأمريكية من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر بحد أقصى) وتم عقد لجان علمية لمراجعة المقترحات البحثية ومقابلة المتقدمين على مدار 15 جلسة.

ومن جانبه أوضح د.هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات، أنه تم قبول 52 متقدمًا فى مختلف أنواع الإيفاد (13 منحة ماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى عامين، 17 منحة للمهمات العلمية لما بعد الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة ستة أشهر، 22 منحة تدريب لمدة فصل دراسي بالولايات المتحدة الأمريكية من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر بحد أقصى) وكان نصيب الباحثات 40% من إجمالي الباحثين لهذا العام.

وأشار حمزة إلى أن وزارة العدل جاءت في مقدمة الجهات الحاصلة على المنح بحصولها على 6 منح ما بين ماجستير بحد أقصى عامين، وتدريب لمدة فصل دراسي بالولايات المتحدة الأمريكية من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر، يليها جامعة المنصورة حصلت على 5 منح، وحصلت جامعة عين شمس على 4 منح.

كما أن نصف العدد الإجمالي للبعثات هذا العام تم منحها للدارسين فى القطاع الطبي؛ لتصل 16 منحة و8 منح في مجال القانون، بالإضافة إلى منح في تخصصات الزراعة والطب البيطري والإنسانيات والمحاسبة وإدارة الأعمال.

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