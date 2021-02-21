رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خلال زيارته لبورسعيد.. وزير الرى: تنفيذ مشروعات قومية كبرى

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:44 ص
الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي
وائل القمحاوى
طباعة
التقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، فى مستهل زيارته لبورسعيد، المحافظ اللواء عادل الغضبان، فى إطار تفقد وافتتاح عدة مشروعات جارى تنفيذها، منها محطات تحلية المياه وتأهيل وتبطين بعض الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه ومنها ترعة التينة.

كما يتفقد وزير الموارد المائية والرى، الأحد، الأعمال الجارية لإنشاء رؤوس حجرية أمام بوغاز الجميل 1، وذلك فى إطار خطة حماية شواطئ المدن الساحلية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر، بالإضافة إلى محطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية لتحلية المياه، ومحطة شادر عزام.

وقال وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى منها تأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى إنشاء عدد من محطات الصرف وخطة متكاملة لحماية شواطئ المدن الساحلية، والتوسع فى مجال تحلية المياه لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: «مناهج 4 ابتدائي هتكون مفاجأة للمصريين»

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

الصور

image description

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

فنان صربي يحول أسلحة القتل إلى أدوات موسيقية

تايوان تؤكد إصابة 3 بسلالة كورونا البرازيلية

علماء ألمان: التحفيز العميق للمخ يمنع نوبات الصرع

تردد قناة فوكس FOX على النايل سات لمتابعة المسلسلات

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

وثائقي جديد يرسم صورة رهيبة للمخرج الأميركي وودي ألن

ورشة عمل حول العلاقات العربية الروسية بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

الليلة.. حفل لفرقة النيل للآلات الشعبية ببيت السحيمى

«يا مرفأ الصديق» و«عند الحقول» جديد دار ظلال للنشر