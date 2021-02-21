خلال زيارته لبورسعيد.. وزير الرى: تنفيذ مشروعات قومية كبرى

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، فى مستهل زيارته لبورسعيد، المحافظ اللواء عادل الغضبان، فى إطار تفقد وافتتاح عدة مشروعات جارى تنفيذها، منها محطات تحلية المياه وتأهيل وتبطين بعض الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه ومنها ترعة التينة.كما يتفقد وزير الموارد المائية والرى، الأحد، الأعمال الجارية لإنشاء رؤوس حجرية أمام بوغاز الجميل 1، وذلك فى إطار خطة حماية شواطئ المدن الساحلية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة وعوامل النحر، بالإضافة إلى محطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية لتحلية المياه، ومحطة شادر عزام.وقال وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى منها تأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى إنشاء عدد من محطات الصرف وخطة متكاملة لحماية شواطئ المدن الساحلية، والتوسع فى مجال تحلية المياه لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى.