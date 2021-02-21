«التخطيط»: تنفيذ 424 مشروعًا فى أسيوط بـ17.5 مليار جنيه

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الأول من تقرير "مُتابعة خطة المواطن في المحافظات" خلال عامي (2018-2019- 2019-2020)، الذي يتضمن حصرًا للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إصدار تقرير "مُتابعة خطة المواطن في المحافظات"، يهدف إلى توعية المواطنين بثمار وعوائد التنمية خلال الفترة الماضية، في إطار جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، من خلال الانتقال من "خطط المواطن" إلى "مُتابعة المواطن".وأضافت أن التقرير يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة على مستوى المحافظات، ويتضمن بيانات تفصيلية عن كل المشروعات المُنفذة في كل محافظة على حدة، وتوزيعها الجغرافي داخل المحافظة (مركز قرية)، ويرصد في الوقت ذاته، التقدم المُحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في محافظات الجمهورية.وأوضح تقرير وزارة التخطيط الذي تضمن العدد الأول منه متابعة مشروعات محافظة أسيوط؛ أنه تم الانتهاء من تنفيذ 424 مشروعًا تنمويًا في محافظة أسيوط، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 17.5 مليار جنيه، منها 225 مشروعًا في العام المالي (2019-2020)، بتكلفة 5.2 مليار جنيه في 7 قطاعات التعليم، والصحة، والكهرباء، والبترول، والإسكان، والري، والتنمية المحلية.وفيما يتعلق بجهود الدولة المبذولة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة"، أشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعًا، في قطاع الموارد المائية والري، بتكلفة 111.5 مليون جنيه، منها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة البداري (ج1، ج3)، وحماية منطقة عرب العوامر من أخطار السيول، وإحلال وتجديد قنطرة مصرف بنى محمد، وتطوير مساقي منطقة مسرع.وبخصوص الهدف الثالث "ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهة للجميع في كل الأعمار"، بيّن التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء مستشفى أبوتيج النموذجي، بتكلفة 325 مليون جنيه.وبالنسبة للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: "ضمان تعليم جيد يتسم بالإنصاف ويشمل الجميع ويعزز فرص التعلم طوال الحياة للجميع"، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 115 مشروعًا، بتكلفة كلية 736.3 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتجديد 1798 فصلًا، بما يسهم في خفض كثافة الفصول، ولفت التقرير إلى تحقيق معدل نمو بلغ 30% في عدد مشروعات التعليم المُنتهية، و11% في تكلفة المشروعات المُنتهية خلال (2019-2020) مُقارنة بـ (2018-2019).وفي إطار تحقيق الهدف السادس "ضمان توفر مياه الشرب والصرف الصحي للجميع وإدارته إدارة مستدامة"، تم الانتهاء من تنفيذ 17 مشروعًا للصرف الصحي، بتكلفة 4.2 مليار جنيه، واستفادة 11 قرية من مشروعات الصرف الصحي، ومن أهم المشروعات، صرف صحي البداري وساحل سليم وديروط وصدفا والغنايم، ومحطة معالجة عرب المدابغ، ومحطة معالجة صرف منفلوط.وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في تحقيق الهدف السابع " ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة بتكلفة ميسورة"، ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 23 مشروعًا في قطاع الكهرباء، بتكلفة 9.2 مليار جنيه، ومن أهم المشروعات المُنفذة، تحويل محطة توليد غرب أسيوط الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 250 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية 1500 ميجاوات، وتوسيع محطة محولات أسيوط بإضافة 40 م.ف.أ، علاوةً على تنفيذ 67 مشروعًا ضمن برامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة)، بتكلفة 113.1 مليون، نتج عنها تركيب 1203 أعمدة إنارة، و12 ألف كشاف إنارة، و59 ألف لمبة موفرة (ليد)، و28 مولد كهرباء. وتوفير 39.3 ألف من معدات الإنارة المتنوعة.وفي قطاع البترول تم الانتهاء من إنشاء 3 مستودعات لتخزين المواد البترولية بسعة 3 آلاف متر3، بتكلفة 70 مليون جنيه.وفيما يخص الهدف التاسع: إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار"، تم الانتهاء من إنشاء محور هضبة أسيوط الغربية بطول 22.6كم، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ 62 مشروعًا ضمن برنامج رصف الطرق المحلية، بتكلفة 341 مليون جنيه، منها رصف طريق من كوبري القارب إلى مدخل قرية التناغة الشرقية بطول 1.1 كم، ورصف طريق عزبة سليم بقرية بني حسين بطول 1.5 كم، ورصف طريق الحوطا العوامر بمركز ديروط بطول 2كم، ونتج عن هذه المشروعات رصف وتطوير طرق بطول 100كم، منها 45 كم في 32 قرية، بالإضافة إلى تنفيذ 26 مشروعًا ضمن برنامج الكباري والأنفاق، بتكلفة 121.6 مليون جنيه، نتج عنها الانتهاء من إنشاء وتطوير 8 كباري في (19-2020)، منها كوبري على الترعة الإبراهيمية بقرية منقباد، وكوبري نجع حسين بمركز القوصية.وأوضح التقرير أن برنامج رصف الطرق المحلية وإنشاء الكباري والأنفاق، حقق معدل نمو بنسبة حوالي 45% من حيث تكلفة المشروعات المُنفذة، عام (2019-2020) مقارنة بعام (2018-2019).وفي ذات السياق، وبخصوص الهدف الحادي عشر "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"، تم الانتهاء من تنفيذ 696 وحدة إسكان اجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة، بتكلفة 94 مليون جنيه، وكذا الانتهاء من تنفيذ 59 مشروعًا في برنامج الأمن والمرور والإطفاء بتكلفة 83.6 مليون، و25 مشروعًا في برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بتكلفة 20.7 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء 4 وحدات إطفاء، وتوريد 4 سيارات إطفاء، وإنشاء وحدتين للمرور، علاوةً على تجهيز مجمع خدمات ساحل سليم والمركز التكنولوجي بالفتح، وذلك خلال عام 2019-2020.وفيما يخص الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة " تم اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتأثيراته"، تم الانتهاء من 5 مشروعات لتحسين البيئة، بتكلفة 243.6 مليون جنيه، نتج عنها توريد 74 معدة نظافة متنوعة (قلابات، سيارات كسح، لوادر) في العام المالي 2019-2020.