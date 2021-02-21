645 إصابة و18 وفاة بكورونا في نيجيريا

ذكرت السلطات الصحية في نيجيريا أنه تم تسجيل إجمالي 1831 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، بعد وفاة 18 شخصا آخرين أمس السبت، طبقا لما ذكرته صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية اليوم الأحد.وحالات الوفاة الـ18 التي تم تسجيلها أمس السبت، أشارت إلى زيادة كبيرة عن حالات الوفاة المسجلة أمس الأول الجمعة والتي كانت ثماني حالات.وسجلت نيجيريا أيضا 645 إصابة جديدة أمس السبت، مما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 151 ألفا و553 حالة.وذلك طبقا للبيانات المحدثة حول فيروس كورونا، الصادرة عن المركز النيجيري للسيطرة على الأمراض، الليلة الماضية.وفي الوقت نفسه، مازال هناك أكثر من 21 ألف حالة نشطة في البلاد.ومنذ أن اجتاحت الجائحة البلاد في فبراير العام الماضي، أجرت نيجيريا 3ر1 مليون اختبار للكشف عن الفيروس.