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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم لأولياء الأمور: نتعلم من أجل الحياة وليس الامتحان

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:41 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في رسالة لأولياء الأمور عبر جروب "معلمي مصر": "المفروض أن نتعلم الموضوعات سواء في الامتحان أو ليست في الامتحان، نحن لا نتعلم من أجل الامتحان، ولذلك أرجو أن تشجعوا الطلاب على التحضير لكل ما هو المفروض أن يتعلموه"

وأضاف الوزير خلال حديثه مع أولياء الأمور منذ قليل: "نحن نتعلم كى نكتسب مهارة وثقافة ونعيش حياة ناجحة وليس من أجل امتحان في أول الحياة، والمفروض نستكمل التعليم بعد التخرج عن طريق البحث والتدريب والقراءة والاطلاع".

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