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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب «الشعب» التركي: نُطالب صهر أردوغان برد أموال الشعب «المنهوبة»

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:40 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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أوضح حزب الشعب الجمهوري التركي، المغزى من الحملة التي أطلقها على مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت، بشأن العثور على وزير الخزانة والمالية، وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان المختفي منذ استقالته من منصبه في نوفمبر الماضي.

وقال في بيان رسمي، إن «الحزب اطمأن على مصير البيرق بعد أن أرسل المحامي الخاص به دعوى قضائية ضد الحزب، وطالبوه بالظهور علنًا ورد أموال الشعب».

رفع وزير الخزانة والمالية التركي السابق، بيرات البيرق - زوج ابنة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - اليوم السبت، دعوى قضائية، طالب فيها بتعويض من حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض بقيمة 500 ألف ليرة، على خلفية اتهامات وجهها الحزب إليه إلى جانب السخرية من اختفائه.

وجاء في البيان الرسمي للحزب أنهم وجدوا الصهر بفضل جهود المشاركين في تلك الحملة، موضحين أن المحامي الخاص بالبيراق قد رفع دعوي قضائية بقيمة 500 ألأف ليرة تركية، وأضاف البيان «وكأن الـ128 مليارًا الذين اختلسهم من البنك لم يكفوه».

وطالب الحزب البيرق بالظهور ورد أموال الشعب بعد إعلان محامي الخاص أنه سليم معافي في منزله.

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