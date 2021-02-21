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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نشرة أسعار الذهب في التعاملات الصباحية

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:40 ص
الذهب
الذهب
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد، حالة من الاستقرار الأسواق تزامنا مع استقرار البورصة العالمية.

وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلا على المواطنين.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت سعر يبدأ من 670 جنيها للعيار 18، وسجل عيار 21 نحو 782 جنيها وسجل عيار 24 نحو 894 جنيه.

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الجنية الذهب سجلت 6256 جنيها وسجل الاوقية العالمية نحو 1784 دولار.

وتشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار بين الارتفاع والانخفاض بسبب أزمة فيروس كورونا واقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذ آمن للاستثمار في ظل الظروف الراهنة.

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