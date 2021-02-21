وزير الخارجية الإيراني: أمريكا تدمن فرض العقوبات.. ولن نرضخ

أكد وزير الخارجية الإبراني، محمد جواد ظريف، أن قرار طهران إنهاء عمليات التفتيش المفاجئ التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من 23 فبراير لا يعني التخلي عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكن يتعين على واشنطن رفع العقوبات عن طهران لإنقاذ الاتفاق.وانتقد «ظريف» - بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» - إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلًا: «في واقع الأمر هم يتبعون نفس سياسة الضغوط القصوى، التي انتهجها سلفه دونالد ترامب، ويمكن العدول عن جميع الخطوات التي اتخذناها خارج نطاق الاتفاق النووي».واختتم وزير الخارجية، أنه «يجب على أمريكا العودة للاتفاق ورفع كل العقوباتكما انها تدمن فرض العقوبات، لكن عليهم أن يعلموا أن إيران لن ترضخ للضغوط».