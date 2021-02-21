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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع طالبة بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكاربون بسوهاج

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:39 ص
جثة
جثة
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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لقيت طالبة مصرعها إثر استنشاقها غاز أول أكسيد الكربون أثناء استحمامها بمنزلها في مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا منالعميد محمد طليبة مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول (مادونا. و. ع - ١٧ عامًا - وتقيم دائرة المركز)، مُصابة باختناق ادعاء استنشاق غاز أول أكسيد الكربون أثناء استحمامها، وتوفيت عقب وصولها المستشفى.

وبالانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد محمد عبد الصبور رئيس وحدة المباحث تبين بالفحص وبسؤال والدها (وجيه. ع. ع - ٤٦ عامًا - عامل - ويقيم بذات الناحية)، قرر أنه أثناء استحمام نجلته المذكورة بالمنزل سقطت مُغشيًا عليها وتم نقلها إلى المستشفى إلا إنها توفيت عقب وصولها مباشرة، وأفاد بأنها مريضة قلب، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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