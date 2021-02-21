محافظ القليوبية يكلف بالتحقيق في أزمات مستشفى كفر شكر المركزي

كلف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بالتحقيق في بعض الشكاوي الواردة من الأطقم الطبية والتمريض والمواطنين والخاصة بمستشفى كفر شكر المركزي بسبب سوء توزيع النوبتجيات بالمستشفى وعدم التشغيل الكامل للمستشفى.فيما وجه المحافظة خلال زيارته للمستشفى مؤخرا بعد تشغيلها واستقبال المرضى بضرورة توفير كافة الأطقم الطبية في كافة التخصصات بالإضافة غلى التعاقد مع أطباء الباطنة العامة وجراحة المخ والأعصاب وتجهيز غرف عناية مركزة لغير مرضى كورونا للاستفادة من المستشفى بشكل كامل.كما تفقد المحافظ ايضا اعمال تركيب عدد 41 ماكينة غسيل كلوي حيث وجه المحافظ بسرعه الانتهاء وبدء استقبال المرضيووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح والتطهير والتعقيم المستمر وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.أكد المحافظ أن مستشفى كفر شكر المركزي تعد من ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لإحلال وتجديد عدد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يوجد بمحافظة القليوبية خمسة مستشفيات تبلغ تكلفتها 1.1 مليار جنيه والتى تشمل مستشفيات كفر شكر المركزي وقها المركزي والخانكة المركزي والقناطر الخيرية المركزي وطوخ المركزي.في سياق مختلف تابع الهجان خلال جولته بمدينة كفرشكر موقف تسريب مياه الصرف اسفل عدد من العمارات السكنية بالمياه بشارع طراد النيل وهى المشكلة التى عانى منها الاهالى منذ عام 2008 مشيرا انه انه تم تشكيل لجنة من مهندسي المحافظة والاسكان والوحدة المحلية وشركة مياه الشرب وادارة الري وبالتنسيق مع مركز بحوث الاسكان ومجلس المدينة وقد تم الانتهاء من اعمال الصيانة والقضاء على تسرب المياه وذلك بتكلفة بلغت 86 الف جنيه وقد نتج عن ذلك بدء استغلال المحلات المقامة بالطابق الارضي كاصول غير مستغلة والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب وتحقيق عائد مادى يستفيد منه ابناء المحافظة.من ناحية اخري قامالمحافظ بجولة تفقدية ببنها وشبرا الخيمة بدأت بتفقد منطقة أسفل كوبري الشموت بمدينة بنها وحيث تفقد تواجد مياه نتيجة وجود رشح من ترعة قديمة لم يتم تغطيتها بشكل ملائم وهذه المشكلة تحدث منذ عدة سنوات وعلى الفور نسق المحافظ مع اللواء رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري لمعالجة تغطية الترعة الذى اكد على ادراج المنطقة ضمن خطة التطوير التى تتم اسفل كوبري الشموت ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الاعمال فى الوقت المحدد.ثم تابع الهجان جولته بتفقد مستشفى حميات بنها لمتابعة أعمال تركيب شبكة الغازات بمستشفى الحميات والتي سيتم الانتهاء منها خلال ايام بالإضافة للتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد.وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال تركيب شبكة الغازات بمستشفى الحميات،، كما تابع المحافظ أيضا أعمال تجديد الأقسام الداخلية ودورات المياه، حيث أكد مدير المستشفى أنه تم الإنتهاء منها وتسليمها وجاري توريد تنك الأكسجين وإدخال المستشفى الخدمة لتساهم في زيادة عدد الأسرة من 45 سرير إلى 105 سرير.وتابع المحافظ الجولة بمتابعة تركيب التجهيزات الطبية بالمبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمي واطمأن الهجان من مديرة المستشفى على سير العمل وشدد على ضرورة حسن التعامل مع المرضى، والعمل على راحتهم وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات والتواصل بشكل دائم مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات.وفي مدينة شبرا الخيمه بدأ المحافظ جولته بحي شرق شبرا الخيمة حيث تابع مستجدات الأعمال لتطوير محور شركات البترول، بدءا من نزلة الخصوص وحتى تقاطع كوبري مسطرد مع حي المطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية لخلق محاور مرورية بديلة لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز، وتصل تكلفة المشروع أكثر من 140 مليون جنيه.وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال استكمال رصف وتطوير طريق عزبة أفندينا المتفرع من طريق شركات البترول بطول 1.2 كيلو بتكلفة 5 ملايين جنيه، والذي يعد محورا مروريا مهما، وطريقا بديلا لشركات البترول، ليفتح محور جديد بالمنطقة تماشيا مع أعمال التطوير التي تتم بطريق شركات البترول، وشدد الهجان على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وفتح الطريق.فى إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات وربطها بشبكة الطرق القومية تابع المحافظ أعمال وضع طبقة الاساس بمشروع تطوير ورصف شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة والجاري تطويره بدءا من منطقة أم بيومى حتى كوبرى 15 مايو بطول 3 كم بتكلفة 60 مليون جنيه ومدة تنفيذه 6 أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالإتجاهين بعرض 3 حارات مرورية لكل إتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطية وأرصفة جانبية واعمال انارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري، مؤكدًا على مراعاة الكثافات المرورية وتفادى غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة، موضحًا أنه سيتم التنفيذ على 7 قطاعات على التوالى، بحيث يتم فتح كل قطاع للمارة فور الإنتهاء منه وغلق القطاع التالى للتيسير على مستخدمى الطريق.وجه "الهجان" للأجهزة التنفيذية بإستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والتنسيق مع كافة شركات المرافق لتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه أعمال التطوير والتعاون المستمر مع ممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى لإزالتها