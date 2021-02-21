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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ذكرى المنتصر بالله.. زوجته تركت الفن لأجله واعتزل بسبب المرض

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:55 ص
المنتصر بالله
المنتصر بالله
هويدا سعيد
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تحل اليوم 21 فبراير، ذكري ميلاد الفنان الراحل المنتصر بالله، والذي كان له رحلة كبيرة مع الفن، حيث قدم العديد من الأعمال التي تركت له بصمة في السينما والمسرح والدراما.

حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969، ثم ماجستير فنون مسرحية عام 1977، بدأ مشواره مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح في أوائل السبعينيات، وفي تلك الفترة شارك في العديد من الأعمال بين السينما والمسرح والتليفزيون، منها (الدوامة، الدنيا لما تلف، فيفا زلاطا).

- أشهر اعماله

قدم بطولة مشتركة مع فاروق الفيشاوي وأحمد آدم، في فيلمي «يا تحب يا تقب» و«حنحب ونقب»، وله عدة أفلام مشهورة منها: «الشيطانة التي أحبتي»، «ضد الحكومة» و«الفضيحة»، ومسلسل «أرابيسك»، ومسرحية «شارع محمد علي».

- حياته الشخصية
تزوج من الفنانة عزيزة كساب، وأنجب منها 3 فتيات، واعتزلت زوجته الفن بعد الزواج للتفرغ لرعاية بناتها.

- رحلته مع المرض

في عام 2008 أصيب بجلطة في المخ، أبعدته عن التمثيل لفترة، وعاد بعدها بأعمال قليلة منها مسلسل الصيف الماضي في عام 2010، ليختفي بعدها عن الساحة الفنية، ويظهر فقط في بعض المناسبات والتكريمات وتقديم واجب العزاء حتى وفاته في 26 سبتمبر 2020.



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