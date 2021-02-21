إشادة صينية بمعرض «ديارنا للحرف اليدوية»

أشادت الوكالة الصينية "شينخوا" بمعرض "ديارنا للحرف اليدوية" الذي يضم أكثر من 300 عارض من 27 محافظة في النسخة 61 من معرض ديارنا، الذي انطلق يوم 15 فبراير ويستمر حتى 25 فبراير الجاري.وقالت حنان مقبل، مدير مجلس إدارة جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شمال سيناء: شاركت في معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراث، المعرض فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية التي تعبر عن هويتنا وتراث أجدادنا".جدير بالذكر أن معظم العارضين من النساء وذوي الإعاقة والمنظمات غير الحكومية، مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين في مصر كضيف شرف.وقالت مقبل: "إنها الفرصة الوحيدة لتسويق منتجاتنا حتى الآن هذا العام بعد توقف دورة الإنتاج بسبب انتشار كورونا"، مشيرة إلى أن المعارض تساعد دورة رأس المال على الاستمرار والسيدات على استئناف عملهن.أوضحت مقبل أن جمعيتها توظف 200 سيدة ينتجن الحقائب والملابس والأوشحة كمصدر دخل.وقالت "صنع ثوب واحد من الخامات المحلية لسيناء قد يستغرق ثلاثة أشهر".في غضون ذلك، قال محمد فوزي، القادم من محافظة البحيرة شمال القاهرة، ويعرض مفارش المائدة المزينة بالصوف، إنه يعتبر المنتجات التراثية بوابة للمشاركة في المعارض المختلفة.وقال فوزي "مهمتي هي إحياء الحرفة الفرعونية لتزيين مفارش المائدة بالصوف والجلد الطبيعي والنحاس الأصفر التي اختفت في الثمانينيات".وأضاف أن المعرض شهد عددا كبيرا من الزوار رغم مخاوف من انتشار الفيروس.يقام معرض الحرف اليدوية كل عام في عدة محافظات، وأكبرها في القاهرة، كما يتم تنظيم المعرض الحالي وفقًا للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا التي اتخذتها وزارة الصحة بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري.