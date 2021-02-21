رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إشادة صينية بمعرض «ديارنا للحرف اليدوية»

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:36 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
طباعة
أشادت الوكالة الصينية "شينخوا" بمعرض "ديارنا للحرف اليدوية" الذي يضم أكثر من 300 عارض من 27 محافظة في النسخة 61 من معرض ديارنا، الذي انطلق يوم 15 فبراير ويستمر حتى 25 فبراير الجاري.

وقالت حنان مقبل، مدير مجلس إدارة جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شمال سيناء: شاركت في معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراث، المعرض فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية التي تعبر عن هويتنا وتراث أجدادنا".

جدير بالذكر أن معظم العارضين من النساء وذوي الإعاقة والمنظمات غير الحكومية، مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين في مصر كضيف شرف.

وقالت مقبل: "إنها الفرصة الوحيدة لتسويق منتجاتنا حتى الآن هذا العام بعد توقف دورة الإنتاج بسبب انتشار كورونا"، مشيرة إلى أن المعارض تساعد دورة رأس المال على الاستمرار والسيدات على استئناف عملهن.

أوضحت مقبل أن جمعيتها توظف 200 سيدة ينتجن الحقائب والملابس والأوشحة كمصدر دخل.

وقالت "صنع ثوب واحد من الخامات المحلية لسيناء قد يستغرق ثلاثة أشهر".

في غضون ذلك، قال محمد فوزي، القادم من محافظة البحيرة شمال القاهرة، ويعرض مفارش المائدة المزينة بالصوف، إنه يعتبر المنتجات التراثية بوابة للمشاركة في المعارض المختلفة.

وقال فوزي "مهمتي هي إحياء الحرفة الفرعونية لتزيين مفارش المائدة بالصوف والجلد الطبيعي والنحاس الأصفر التي اختفت في الثمانينيات".

وأضاف أن المعرض شهد عددا كبيرا من الزوار رغم مخاوف من انتشار الفيروس.

يقام معرض الحرف اليدوية كل عام في عدة محافظات، وأكبرها في القاهرة، كما يتم تنظيم المعرض الحالي وفقًا للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا التي اتخذتها وزارة الصحة بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري.

موضوعات متعلقة

المنحة الرئاسية.. موعد صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة 2021

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

الباز يكشف أين يختبئ الإرهابي الهارب عبد الله الشريف

الصور

image description

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

فنان صربي يحول أسلحة القتل إلى أدوات موسيقية

تايوان تؤكد إصابة 3 بسلالة كورونا البرازيلية

علماء ألمان: التحفيز العميق للمخ يمنع نوبات الصرع

تردد قناة فوكس FOX على النايل سات لمتابعة المسلسلات

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

ورشة عمل حول العلاقات العربية الروسية بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

الليلة.. حفل لفرقة النيل للآلات الشعبية ببيت السحيمى

«يا مرفأ الصديق» و«عند الحقول» جديد دار ظلال للنشر

افتتاح معرض موعد ملون للفنان نبيل على بجاليرى الكحيلة