عزل موظفين اثنين بمكتب محافظ كفر الشيخ للاشتباه في إصابتهما بـ«كورونا»

كشف مصدر مطلع بديوان محافظة كفر الشيخ، أن هناك اثنين من الموظفين بمكتب المحافظ، جرى عزلهم بعد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد عليهما، لكن لم يتأكد إصابتهما بعد.ولفت المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن الموظفيين هما أحمد عبد العليم، مدير مكتب نائب المحافظ، والثاني جمال ساطور، الموظف بالسكرتارية الخاصة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا توجد أي إصابات مؤكدة بالفيروس، وما يُثار في هذا الأمر عارٍ تمامًا عن الصحة.وأوضح أنه يتم حاليًا تعقييم مكاتب الموظفين كإجراء احترازي متبع منذ بداية الجائحة، وتشديد الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا.على جانب آخر، ناشدت مديرية صحة كفر الشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.وكثّفت محافظة كفر الشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.