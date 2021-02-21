رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

38 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد رصف شارع فريد ندا

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:29 ص
عبدالحميد الهجان
عبدالحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
طباعة
أجري اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، جولة تفقدية لمتابعة أعمال رصف الطبقة السطحية لشارع فريد ندا بمدينة بنها، والذى تم البدء فى رصفه فجر اليوم، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بنها.

وكان الهجان قام مساء أمس بمتابعة أعمال الكشط والتنظيف التى تمت بالشارع قبيل رصفه وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الرصف لتسهيل حركة مرور السيارات أمام المواطنين.

تأتي الزيارة في ضوء حرص الدولة على التطوير المنشود والذي يمس الحياة اليومية للمواطنين وبناء على ما تقوم به محافظة القليوبية من تطوير طريق كورنيش النيل بمدينة بنها عاصمة المحافظة بالتزامن مع تطوير الشوارع الرئيسية الأخرى في بنها التى تتضمن شارعي فريد ندا ومسجد ناصر وشارع 8 وطريق مساكن طابا وميادنى كاميليا ووابور الثلج.

يذكر أنه تم إعداد مخطط لتطوير شارع فريد ندا الذي يعد المدخل الرئيسي للعاصمة بالتنسيق بين أجهزة المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، بتكلفة تصل إلى 38 مليون جنيه من خطة الجهاز المركزي للتعمير، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى تصل إلى 22 مليون جنيه

ويشمل التطوير عمل مخطط مروري بإضافة حارة خدمات أمام ستاد بنها الرياضي وإلغاء الإشارة المرورية الموجودة عند شارع كلية التجارة وعمل ملف آمن أمام الشهر العقاري، بالإضافة إلى عمل لوحات إرشادية مرورية بشكل جمالي وشمل المخطط التجميلي تهذيب الجزيرة الوسطى بإضافة مقاعد ثابتة مصنوعة من الرخام وأشجار مزهرة وأحواض زهور مع تخصيص أماكن عبور مشاة وأماكن لسير ذوي الهمم مع إضافة أعمال جمالية تعبر عن هوية المدينة في ميدان الاستاد علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية وفقا لتوجيهات المحافظ المتكررة في هذا الشأن.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مبنى التوحيد والنور بالتجمع الخامس

المنحة الرئاسية.. موعد صرف الدفعة الأخيرة للعمالة غير المنتظمة 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

الصور

image description

غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بدمياط

image description

صيانة منطقة اللسان قبيل إعادة فتحها بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

حملة لمواجهة مخاطر محطات التنقية الأهلية غير المرخصة بأسيوط

image description

وزير النقل ومحافظ أسيوط يفتتحان برج إشارات ديروط (صور)

الأكثر قراءة

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

وزير القوى العاملة في كفر الشيخ لتسليم 9317 وثيقة تأمين للصيادين والعمال

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

فنان صربي يحول أسلحة القتل إلى أدوات موسيقية

تايوان تؤكد إصابة 3 بسلالة كورونا البرازيلية

علماء ألمان: التحفيز العميق للمخ يمنع نوبات الصرع

تردد قناة فوكس FOX على النايل سات لمتابعة المسلسلات

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

إيمان يحيى: أوفيت يوسف إدريس حقه.. وجمال الحياة في الاختلاف

أشرف العشماوي: الجائزة تسعد أي كاتب.. وعدم حصولي عليها لا يضايقني

وثائقي جديد يرسم صورة رهيبة للمخرج الأميركي وودي ألن

ورشة عمل حول العلاقات العربية الروسية بمكتبة الإسكندرية.. اليوم