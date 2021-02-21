38 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد رصف شارع فريد ندا

أجري اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، جولة تفقدية لمتابعة أعمال رصف الطبقة السطحية لشارع فريد ندا بمدينة بنها، والذى تم البدء فى رصفه فجر اليوم، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بنها.وكان الهجان قام مساء أمس بمتابعة أعمال الكشط والتنظيف التى تمت بالشارع قبيل رصفه وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الرصف لتسهيل حركة مرور السيارات أمام المواطنين.تأتي الزيارة في ضوء حرص الدولة على التطوير المنشود والذي يمس الحياة اليومية للمواطنين وبناء على ما تقوم به محافظة القليوبية من تطوير طريق كورنيش النيل بمدينة بنها عاصمة المحافظة بالتزامن مع تطوير الشوارع الرئيسية الأخرى في بنها التى تتضمن شارعي فريد ندا ومسجد ناصر وشارع 8 وطريق مساكن طابا وميادنى كاميليا ووابور الثلج.يذكر أنه تم إعداد مخطط لتطوير شارع فريد ندا الذي يعد المدخل الرئيسي للعاصمة بالتنسيق بين أجهزة المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، بتكلفة تصل إلى 38 مليون جنيه من خطة الجهاز المركزي للتعمير، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى تصل إلى 22 مليون جنيهويشمل التطوير عمل مخطط مروري بإضافة حارة خدمات أمام ستاد بنها الرياضي وإلغاء الإشارة المرورية الموجودة عند شارع كلية التجارة وعمل ملف آمن أمام الشهر العقاري، بالإضافة إلى عمل لوحات إرشادية مرورية بشكل جمالي وشمل المخطط التجميلي تهذيب الجزيرة الوسطى بإضافة مقاعد ثابتة مصنوعة من الرخام وأشجار مزهرة وأحواض زهور مع تخصيص أماكن عبور مشاة وأماكن لسير ذوي الهمم مع إضافة أعمال جمالية تعبر عن هوية المدينة في ميدان الاستاد علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية وفقا لتوجيهات المحافظ المتكررة في هذا الشأن.