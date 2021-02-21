عمرو يوسف يقطع شوطا كبيرا في تصوير «الملك أحمس»

شهدت مواقع تصوير مسلسل "الملك أحمس" من بطولة النجم عمرو يوسف نشاطا كبيرا على مدار الأيام الماضية بعد اتفاق المخرج حسين المنباوي مع طاقم العمل على تكثيف التصوير بشكل كبير بين ديكورات العمل للانتهاء منه في الوقت المحدد.وانتظم التصوير بشكل كبير وفقا للخطة الموضوعة بين ديكورات القناطر الخيرية ومدينة الإنتاج الإعلامي، من خلال تصوير مشاهد مكثفة في ديكورات قصر الملك وبعض المعارك الحربية التي قادها أحمس خلال فترة حكمه.وشهدت مواقع التصوير تواجد مجموعات منتظمة من المجاميع الذين يظهرون في المعارك وفي المدينة الفرعونية التي تم بناءها بشكل منتظم وسط تفاهم كبير مع طاقم الإخراج حيث خرجت المشاهد سلسة خلال الفترة الماضية دون حدوث المشكلات التي تحدث دائما في مثل هذه الأعمال.وتواجد الفنان عمرو يوسف في مشاهده ببنية جسدية مختلفة لإظهار قوة الملك الفرعوني الذي يجسد شخصيته وهو ما عكف على التجهيز لها خلال الأشهر الماضية وكانت الفنانة ريم مصطفى ضمن الفنانات التي كثفت مشاهدها مؤخرا هي الأخرى.